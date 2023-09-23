Россиян призвали не злоупотреблять чаем

Не злоупотреблять чаем призвали россиян в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Чрезмерное употребление чая может привести к негативным последствиям: бессоннице, головным болям, повышенному давлению», — говорится в сообщении.

При этом в умеренных количествах чай полезен: в нем много антиоксидантов, которые помогают защитить организм от свободных радикалов, вызывающих различные заболевания. Снизить уровень холестерина в крови и улучшить кровообращение помогают флавоноиды, бороться со стрессом и улучшить настроение позволяет теанин, а кофеин повышает энергию и концентрацию.