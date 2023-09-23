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01:01, 23 сентября 2023
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Россиян призвали не злоупотреблять чаем

Россиян призвали не злоупотреблять чаем

© Фото: Unsplash

Не злоупотреблять чаем призвали россиян в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Чрезмерное употребление чая может привести к негативным последствиям: бессоннице, головным болям, повышенному давлению», — говорится в сообщении.

При этом в умеренных количествах чай полезен: в нем много антиоксидантов, которые помогают защитить организм от свободных радикалов, вызывающих различные заболевания. Снизить уровень холестерина в крови и улучшить кровообращение помогают флавоноиды, бороться со стрессом и улучшить настроение позволяет теанин, а кофеин повышает энергию и концентрацию.

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