Раскрыты цены на выступления звезд российского шоу-бизнеса на корпоративах

Цены на выступления звезд российского шоу-бизнеса на корпоративах в беседе с агентством новостей «Москва» раскрыла доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская.

По ее словам, артисты решили почти не поднимать стоимость на свои выступления в этом году. В среднем за 3,5-5 миллионов рублей на празднике готовы выступить музыканты Shaman, Сергей Лазарев, Дима Билан, Леонид Агутин, «Чайф», Анна Асти, Жанна Агузарова, Zivert. На гонорар в размере два-три миллиона рублей согласны исполнители Клава Кока, Сосо Павлиашвили, Лолита, Дмитрий Маликов, Ирина Дубцова и МакSим.

При этом, подчеркнула специалист, цены на корпоративы в Москве по сравнению с прошлым годом вырастут минимум на 20 процентов. Сейчас цены колеблются от двух до 15 тысяч рублей с человека. В программе: выступление диджея, поздравление от Деда Мороза со Снегурочкой, конкурсы и живая музыка. В связи с этим многие столичные компании принимают решение провести корпоратив в офисе в формате подведения итогов года.

Ранее сообщалось, что артисты Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Полина Гагарина и рэпер Баста запрашивают за выступление от семи до десяти миллионов рублей.