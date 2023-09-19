Доктор Павлова оценила пищевую ценность грибов

Пищевую ценность грибов оценила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

К безоговорочным достоинствам продукта она отнесла низкую калорийность — всего 300-350 килокалорий на килограмм (исключение — жареные грибы). В грибах также много необходимых кишечнику полезных пищевых волокон и микроэлементов — железа, калия, фосфора, витаминов (в лисичках и шиитаке есть даже витамин D).

«Полиамины помогают противостоять воспалительным процессам, замедляют накопление продуктов метаболизма. Антиоксидант селен поддерживает работу сердца и сосудов, участвует в обмене веществ», — рассказала Павлова.

К недостаткам продукта эндокринолог отнесла плохую усвояемость из-за трудноперевариваемой клетчатки — хитина. По этой причине от грибов следует отказаться людям с острыми хроническими заболеваниями ЖКТ.

Во избежание отравления собирать нужно лишь известные виды грибов, в случае сомнений рисковать не стоит. Неопытным грибникам лучше покупать грибы в магазине.

«Обязательно проводите термическую обработку собранных самостоятельно грибов — токсин агаритин есть даже в съедобных грибах, пусть и в меньшем количестве», — призвала Павлова.

Доктор отметила, что грибы также мешают организму полноценно усваивать магний, а еще они способны впитывать тяжелые металлы в значительных количествах, поэтому не стоит собирать их вблизи дорожных магистралей.

«Минусов не так много, а грибы, надо признать, очень вкусные. Поэтому не стоит отказывать себе в удовольствии. Но выбирайте полезные способы готовки — варку или тушение. Жарить грибы с картошкой — плохая идея, как и засаливать их», — рассказала эксперт.