Названа новая цена iPhone 15 в России

Цена на смартфон iPhone 15 в России упала на 28 процентов спустя месяц после выхода модели. Новую стоимость гаджета назвали «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс».

Сейчас iPhone 15 c 128 гигабайтами памяти можно приобрести за 82,5 тысячи рублей. Аналогичная модель с 256 гигабайтами памяти обойдется в 128,5 тысячи рублей.

Падение стоимости связано с тем, что смартфоны появились в продаже на онлайн-маркетплейсах, где продают ввезенные по серому импорту модели. «Apple не контролирует эти каналы. А это значит, что никто в России теперь не придерживается единой политики ценообразования: если тот или иной продавец смог купить партию аппаратов за рубежом дешевле, он сможет продавать смартфоны по сниженной цене. Остальным придется тоже торговать iPhone 15 с дисконтом», — пояснил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества при заказе iPhone 15.