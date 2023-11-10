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17:30, 10 ноября 2023
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Объявила целибат! Секс-символ Ким Кардашьян отказалась от интимных отношений

Объявила целибат! Секс-символ Ким Кардашьян отказалась от интимных отношений
© Кадр: Kim Kardashian / YouTube

Бизнесвумен, светская львица и секс-символ Ким Кардашьян объявила целибат. Звезда отказалась от интимных отношений до 2025 года, сообщает The Voice.

О воздержании от секса Кардашьян рассказала на встрече со своим другом, парикмахером Крисом Эпплтоном. «У меня есть еще год. Мне кажется, это определенно идет мне на пользу. Я даже не смотрю на мужчин», — призналась звезда.

Ранее Кардашьян показала свою секретную татуировку в неожиданном месте.

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