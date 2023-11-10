Объявила целибат! Секс-символ Ким Кардашьян отказалась от интимных отношений

Бизнесвумен, светская львица и секс-символ Ким Кардашьян объявила целибат. Звезда отказалась от интимных отношений до 2025 года, сообщает The Voice.

О воздержании от секса Кардашьян рассказала на встрече со своим другом, парикмахером Крисом Эпплтоном. «У меня есть еще год. Мне кажется, это определенно идет мне на пользу. Я даже не смотрю на мужчин», — призналась звезда.

Ранее Кардашьян показала свою секретную татуировку в неожиданном месте.