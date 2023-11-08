Цекало получает деньги из России! Сколько зарабатывает уехавший в США шоумен?

Переехавший в США шоумен Александр Цекало продолжает получать деньги из России, сообщает NEWS.ru. Артист владеет 60 процентами акций учрежденной им кинокомпании «Среда».

Стало известно, сколько зарабатывает Цекало на этом бизнесе. За 2022 год выручка компании составила 1,9 миллиарда рублей, прибыль — 510 миллионов. На ООО «Среда и Ко» Цекало заработал 21 миллион рублей, агентство «Среда» принесло ему 468 тысяч рублей.

Цекало переехал в США несколько лет назад. В 2019 он году он узаконил отношения со своей четвертой женой, моделью и художницей Дариной Эрвин. Они заключили брак в Беверли-Хиллз.

Ранее стало известно, сколько певец Noize MC (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) зарабатывает на сдаче в аренду своей квартиры в Москве.