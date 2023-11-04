«Место силы должно быть одно». Бывший зять Пугачевой осудил эмиграцию

Об эмиграции и покупке недвижимости за границей высказались в интервью The Voice бывший зять певицы Аллы Пугачевой, музыкант Владимир Пресняков и его жена Наталья Подольская. Они заявили, что планируют жить только в России.

«Я считаю, место, где ты пускаешь корни, должно быть одно. Ты приезжаешь туда, когда потерял силы, и восстанавливаешь их», — заявил Пресняков. Подольская также осудила идею эмиграции и сказала, что «лучше иметь дом дома».

При этом чета отметила, что выбирается отдохнуть в теплые страны. Подольская хотела бы приобрести недвижимость в Сочи, но, по ее словам, это «безумно дорого».

Ранее об эмиграции из России высказался певец Игорь Николаев.