Как поддерживать красоту и здоровье кожи? Топ-7 лайфхаков быть неотразимой раскрыла в личном Telegram-канале врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

В первую очередь специалист призвала готовить дома. «Только так вы будете точно знать, что в вашей тарелке. Кожа не терпит продуктов низкого качества и, как результат, незамедлительно отвечает нездоровым цветом лица, преждевременными морщинами и другими прелестями», — написала она.

Важно тщательно пережевывать пищу, чтобы избежать попадания патогенных бактерий в желудок. Если их много, начинается интоксикация, что негативно влияет на качество кожи, отметила Лебедева. Следует не забывать и про поддержание водного баланса — минимум 30 миллилитров на килограмм веса в сутки. Вода необходима для поддержания кислоты в органах ЖКТ и выведения токсинов.

Гастроэнтеролог призвала ходить в бани, на танцы, заниматься сексом для вывода токсинов через пот, приседать ежедневно по 45 раз для движения лимфы и высыпаться. Самое полезное время для засыпания — 21:00 по 00:00. В это время расслабляются сфинктеры желчевыводящих путей и оптимизируется работа печени, уточнила она.

Еще врач посоветовала фильтровать окружение. «Токсичные люди — это стресс и негатив, которые отражаются на внешнем виде и здоровье. Я за то, чтобы свести такое общение к минимуму или общаться только формально», — заключила она.

Ранее гастроэнтеролог оценила допустимость запивания еды водой.