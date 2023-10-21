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10:45, 21 октября 2023
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«Ощущение, что я в другом мире»: Бузова раскрыла свое местонахождение

«Ощущение, что я в другом мире»: Бузова раскрыла свое местонахождение

© Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Свое местонахождение раскрыла в личном Telegram-канале певица Ольга Бузова. Звезда отправилась в Китай.

«Впервые тут, и очень хочу познакомиться с культурой. Пока меня не покидает ощущение, что я нахожусь в другом мире», — поделилась с подписчиками звезда.

Бузова посетила древнюю столицу Китая Ханчжоу и объект всемирного наследия ЮНЕСКО озеро Сиху. Она поделилась снимками достопримечательностей.

Ранее Бузова показала фигуру в купальнике.

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