«Ощущение, что я в другом мире»: Бузова раскрыла свое местонахождение

Свое местонахождение раскрыла в личном Telegram-канале певица Ольга Бузова. Звезда отправилась в Китай.

«Впервые тут, и очень хочу познакомиться с культурой. Пока меня не покидает ощущение, что я нахожусь в другом мире», — поделилась с подписчиками звезда.

Бузова посетила древнюю столицу Китая Ханчжоу и объект всемирного наследия ЮНЕСКО озеро Сиху. Она поделилась снимками достопримечательностей.

Ранее Бузова показала фигуру в купальнике.