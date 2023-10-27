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15:50, 27 октября 2023
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Снова вместе? Бузова и Дава воссоединились ради одной цели

Снова вместе? Бузова и Дава воссоединились ради одной цели

© Фото: @dava_mb

Актриса Ольга Бузова и блогер Дава (Давид Манукян) воссоединятся на съемках нового шоу. По данным KP.RU, Бузова выступит ведущей проекта, а Дава станет его участником.

Действия развернутся в Китае, откуда телеведущая сейчас активно постит фото в своих соцсетях. В анонсе шоу говорится, что Бузова и ее соведущий, юморист Михаил Галустян будут искать «Сокровища императора» вместе с Давой Манукяном и певцом Филиппом Киркоровым. Полный состав участников не раскрывается.

Ранее Бузова посетила древнюю столицу Китая Ханчжоу и объект всемирного наследия ЮНЕСКО озеро Сиху. Фотографиями она поделилась в подписчиками в соцсетях.

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