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20:20, 28 октября 2023
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Уехавший из страны Бурковский сдал квартиру в Москве в аренду. Сколько это стоит?

Уехавший из страны Бурковский сдал квартиру в Москве в аренду. Сколько это стоит?
© Фото: страница Андрея Бурковского во «ВКонтакте»

Известный российский актер, звезда сериалов «Медиатор» и «Кухня», а также шоу «Даешь молодежь» Андрей Бурковский, уехавший из России в США, решил сдать в аренду свою квартиру в районе Аэропорт в Москве, сообщает SHOT.

Артист владеет четырехкомнатной элитной недвижимостью, примерная стоимость которой составляет 45 миллионов рублей. Несмотря на эмиграцию, Бурковский не торопится сжигать все мосты с Россией и продавать последнее жилье. В качестве арендаторов он нашел семью с ребенком, которая готова ежемесячно оплачивать аренду в размере около 120 тысяч рублей.

Кроме того, у актера в столице остался премиальный внедорожник Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC, стоимость которого составляет около 12 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что уехавший в США звезда сериала «Кухня» вернулся в Россию на заработки

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