«Читаю "интервью" мамы и смеюсь» Как на самом деле живет уехавший в США Бурковский?

Как на самом деле живет уехавший в США звезда сериалов «Медиатор» и «Кухня», актер Андрей Бурковский? Об этом артист рассказал на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Читаю "интервью" моей мамы. Очень смеюсь. Мама, и я тебя очень люблю. Еинственное интересно, как люди могут воспринимать самое нелепое и неправдоподобное за чистую монету», — написал Бурковский в своем блоге.

Артист опроверг слова из интервью своей матери о том, что он уехал в Америку на учебу, для оплаты которой ей пришлось продать квартиру в Москве и про отсутствие работы за границей. Бурковсий рассказал, что участвует в постановке спектакля «Наш класс» в Бруклинской музыкальной академии (BAM), премьера которого состоится 12 января.