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08:00, 05 ноября 2023
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«Будут купаться в счастье». Астролог Глоба назвала три самых успешных знака конца 2023 года

«Будут купаться в счастье». Астролог Глоба назвала три самых успешных знака конца 2023 года

© Фото: Unsplash

Три самых успешных знака зодиака до конца 2023 года назвала астролог Тамара Глоба. Ее слова приводит TopNews.

Глоба сообщила, что в оставшиеся месяцы года Львы, Стрельцы и Козероги будут купаться в счастье. Они могут рассчитывать на успех и финансовую прибыль.

Львов также ждут счастливые события на личном фронте и возможное прибавление в семье. Кроме того, представителям огненного знака можно смело задумываться о смене места проживания.

Стрельцов будут поддерживать их близкие и коллеги. Их также ожидает творческий подъем. Возможно, им придется выбирать между старыми и новыми любовными привязанностями. Глоба порекомендовала этому знаку тщательно обдумывать перемены в жизни и думать о будущем детей.

Козероги вступят в период самореализации, они могут быть успешны в продвижении своего дела. В их жизни также наступит период любви. Глоба предупредила этот знак о вероятности перемен в жизни.

Ранее астролог назвал три знака зодиака, которые обретут гармонию.

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