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16:30, 12 ноября 2023
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Бросайте немедленно! Эти привычки приближают смерть

Бросайте немедленно! Эти привычки приближают смерть

© Фото: Julia Engel / Unsplash

Эти привычки приближают смерть! От чего надо отказаться ради долгой жизни, рассказала «Ленте.ру» врач превентивной медицины Светлана Зверева.

Для мозга полезнее всего не нервничать, высыпаться и постоянно узнавать что-то новое. Без соблюдения этих условий повышается риск деменции, весь организм изнашивается быстрее.

Кроме того, человек хуже выглядит и чувствует себя, если курит, пьет алкоголь и мало двигается. «Те, кто не занимается умеренной физической активностью и проводит более 10 часов в день в сидячем положении, стареют быстрее», — напомнила врач.

Зверева отметила, что разрушительное действие на организм оказывают употребление сладких газировок, посещения солярия и отдых под палящим солнцем. Загар, вопреки распространенному заблуждению — не признак здоровья. Он вызывает морщины, раннюю потерю тонуса кожи и пигментные пятна.

Ранее врач рассказал, употребление какого популярного продукта укорачивает жизнь.

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