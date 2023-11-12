Бросайте немедленно! Эти привычки приближают смерть

Эти привычки приближают смерть! От чего надо отказаться ради долгой жизни, рассказала «Ленте.ру» врач превентивной медицины Светлана Зверева.

Для мозга полезнее всего не нервничать, высыпаться и постоянно узнавать что-то новое. Без соблюдения этих условий повышается риск деменции, весь организм изнашивается быстрее.

Кроме того, человек хуже выглядит и чувствует себя, если курит, пьет алкоголь и мало двигается. «Те, кто не занимается умеренной физической активностью и проводит более 10 часов в день в сидячем положении, стареют быстрее», — напомнила врач.

Зверева отметила, что разрушительное действие на организм оказывают употребление сладких газировок, посещения солярия и отдых под палящим солнцем. Загар, вопреки распространенному заблуждению — не признак здоровья. Он вызывает морщины, раннюю потерю тонуса кожи и пигментные пятна.

Ранее врач рассказал, употребление какого популярного продукта укорачивает жизнь.