Бросайте абьюзеров! Психолог раскрыл три шага по разрыву с домашним тираном

Три шага, с помощью которых можно разорвать отношения с абьюзером, раскрыл в своем Telegram-канале психолог Денис Долгов. Бросить домашнего тирана часто мешает страх, поэтому важно создать себе «план безопасности».

«Это может включать в себя определение безопасного места, куда можно уйти, сохранение важных документов и средств для самостоятельной жизни. Очень важно обеспечить финансовую и организационную независимость от абьюзера», — рассказал психолог.

Эксперт пояснил, что жертве домашнего насилия необходимо повысить самооценку и осознать, что она не виновата в случившемся. В идеале нужно разорвать все контакты с абьюзером.

Долгов подчеркнул, что не надо стесняться обращаться за помощью к специалистам: социальным работникам, психологам, сотрудникам горячих линий. Если дело дошло до бракоразводного процесса, лучше всего общаться с бывшим партнером только через адвоката.

Ранее психолог Михаил Лабковский дал советы по сохранению отношений.