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15:00, 11 ноября 2023
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«Бритни Спирс отдыхает!» 40-летняя Седокова показала фигуру в мини-купальнике

«Бритни Спирс отдыхает!» 40-летняя Седокова показала фигуру в мини-купальнике

© Кадр: @annasedokova

40-летняя исполнительница Анна Седокова показала фигуру в мини-лифе купальника. Ролик певица опубликовала на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

На кадрах артистка станцевала в бикини бежевого цвета и спущенных на бедрах светлых спортивных штанах. «Новость дня. Сегодня премьера клипа», — подписала публикацию знаменитость.

Пользователи сети в комментариях восхитились образом звезды. «Бритни Спирс отдыхает!», «Очень сексуальная она», «Не тело, а мечта!», «Нереальная», «Бритни курит в сторонке», — написали восторженные юзеры.

Ранее были опубликованы откровенные кадры отдыха Бритни Спирс.

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