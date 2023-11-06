«Я живой человек!» Бритни Спирс оправдалась за откровенные видео

За откровенные фото и видео в сети оправдалась американская поп-звезда Бритни Спирс. Отрывок из ее книги «Женщина во мне» публикует The Blueprint.

Спирс объяснила, что для нее первым шагом к свободе было показать людям, что она живой человек. «Мои видео некоторым кажутся странными, но мне все равно. Когда тебя всю жизнь сексуализируют, приятно переодеваться и раздеваться по собственной воле», — пояснила певица.

Звезда подчеркнула, что ей нравится чувствовать себя сексуальной, но при этом самой контролировать свои действия. «Я родилась голой и, честно говоря, чувствую, что на моих плечах лежит грузом весь мир. Мне хотелось стать свободнее, легче», — поделилась она.

Ранее Спирс в откровенном платье раздразнила поклонников.