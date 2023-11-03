16:00, 03 ноября 2023
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Про белье забыла! Бритни Спирс раздразнила поклонников
© Кадр: @britneyspears
Про белье забыла! Американская певица Бритни Спирс в откровенном платье раздразнила поклонников на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
Артистка позировала перед камерой в красном платье длины миди с разрезом в зоне живота. Бритни продемонстрировала отсутствие нижнего белья.
Свой образ эпатажная американка дополнила черными туфлями и различными аксессуарами: наручными часами, браслетом, чокерами и серьгами. Волосы она оставила распущенными.
Ранее известный комик шокировал поклонников откровенным фото.