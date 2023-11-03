Про белье забыла! Бритни Спирс раздразнила поклонников

Про белье забыла! Американская певица Бритни Спирс в откровенном платье раздразнила поклонников на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Артистка позировала перед камерой в красном платье длины миди с разрезом в зоне живота. Бритни продемонстрировала отсутствие нижнего белья.

Свой образ эпатажная американка дополнила черными туфлями и различными аксессуарами: наручными часами, браслетом, чокерами и серьгами. Волосы она оставила распущенными.

Ранее известный комик шокировал поклонников откровенным фото.