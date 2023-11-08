Брэд Питт вышел в свет с новой пассией! Кто избранница голливудского секс-символа?

Голливудский секс-символ Брэд Питт вышел в свет с новой пассией, передает издание People. Кто стал избранницей актера?

59-летнего Питта заметили с 30-летним диетологом Инес де Рамон на 12-м ежегодном гала-концерте LACMA Art+Film в Лос-Анджелесе. «Они были очень любящими. Смеялись и шутили со всеми вокруг. Казалось, что они хорошо проводят время и вместе уехали», — рассказал очевидец.

Ранее возлюбленных видели вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе и на премьере фильма «Вавилон» с участием Питта.

Де Рамон стала известна в Голливуде благодаря браку со звездой сериала «Дневники вампира» Полом Уэсли. Супруги развелись в 2022 году.

Ранее бывшего мужа телеведущей Ксении Собчак, 51-летнего актера Максима Виторгана заметили с 23-летней возлюбленной.