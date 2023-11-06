Брак вредит здоровью? Психолог назвала важную причину оставаться холостым!

О том, что брак может вредить психическому здоровью заявила в беседе с «Газетой.Ru» социопсихолог и основатель Новой русской школы психологии Нина Рубштейн. Одной из важных причин оставаться холостым она назвала относительное душевное спокойствие.

«Женщины в отношениях чаще и сильнее беспокоятся о своей внешности, ухоженности, боятся перестать быть привлекательными для партнера, нервничают из-за потенциальных измен», — сказала она.

Женатые мужчины, по ее словам, гораздо чаще одиноких тревожатся о завтрашнем, потому что несут ответственность за семью. Они боятся «выйти из строя» т не справиться с семейными обязанностями.

Кроме тоготого, люди в браке часто переживают из-за конфликтов в отношениях. Чтобы меньше переживать по разным поводам, психолог рекомендует отказаться от сверх ожиданий от себя и партнера, позволив всем быть неидеальными.

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