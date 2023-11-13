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22:30, 13 ноября 2023
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«Готовила борщ по ночам!» Как еще Бузова пыталась спасти брак с Тарасовым?

«Готовила борщ по ночам!» Как еще Бузова пыталась спасти брак с Тарасовым?

© Кадр: «Надежда Стрелец» / YouTube

О том, как певица и телеведущая Ольга Бузова пыталась спасти брак с футболистом Дмитрием Тарасовым, она рассказала в интервью журналисту Надежде Стрелец.

«В моей Вселенной он был господин… В квартире должно было быть чисто, должен был быть приготовлен завтрак, обед и ужин. Я должна была готовить непременно сама, хотя какая разница, купила я борщ и разогрела или четыре часа нарезала капусту и отваривала мясо по несколько раз, так как надо сливать бульон…» — поделилась знаменитость.

Бузова напомнила, что при этом не прекращала работать, на сон между сменами у нее оставалось по четыре часа, но вместо заслуженного отдыха она раз за разом готовила Тарасову домашнюю еду.

«Любовь это была или клиника? Я не знаю», — заключила она.

Бузова и Тарасов были женаты 4,5 года. После развода со звездой «Дома-2» футболист женился на модели Анастасии Костенко, которая сейчас ждет от него четвертого ребенка. Бузова снова замуж пока не вышла.

Ранее уехавшая из России Бузова подразнила поклонников.

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