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09:00, 08 ноября 2023
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«Боюсь приезжать домой». Моргенштерн сделал неожиданное признание

«Боюсь приезжать домой». Моргенштерн сделал неожиданное признание

© Кадр: «Осторожно: Собчак» / Youtube

Неожиданное признание сделал в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом). Он заявил, что боится возвращаться в Россию.

«Хочу иметь возможность приезжать к себе домой. Я боюсь. Основной страх связан с тем, что я не понимаю, как там ко мне относятся», — сказал музыкант.

В пример Моргенштерн привел своего друга, популярного блогера Даню Милохина. Он ненадолго приезжал в Россию, но улетел после новостей о его возможном призыве в армию.

Ранее Моргенштерн объяснил, почему расстался с популярной украинской блогершей Лизой Василенко.

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