Бородина назвала причину боязни грозы

Подробностями о смерти родственницы от удара молнии поделилась известная российская телеведущая Ксения Бородина. Ее цитирует издание Super.ru.

Со слов дедушки Бородиной, когда он был еще ребенком в ее прабабушку ударила молния. Разряд притянули шпильки в волосах женщины, пояснил родственник звезды.

Телеведущая отметила, что подобный случай не единственный в ее семье, поэтому она особенно боится грозы и молний и старается не выходить на улицу в непогоду.