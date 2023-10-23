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01:10, 23 октября 2023
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Бородина назвала причину боязни грозы

Ксения Бородина

Ксения Бородина

© Кадр: Надежда Стрелец / YouTube

Подробностями о смерти родственницы от удара молнии поделилась известная российская телеведущая Ксения Бородина. Ее цитирует издание Super.ru.

Со слов дедушки Бородиной, когда он был еще ребенком в ее прабабушку ударила молния. Разряд притянули шпильки в волосах женщины, пояснил родственник звезды.

Телеведущая отметила, что подобный случай не единственный в ее семье, поэтому она особенно боится грозы и молний и старается не выходить на улицу в непогоду.

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