Бородина высказалась о сложных отношениях с Собчак

О сложных отношениях с телеведущей Ксенией Собчак в «Шоу Воли» высказалась телеведущая Ксения Бородина. Звезды вместе работали на телепроекте «Дом-2», а сейчас нередко пытаются задеть друг друга в социальных сетях колкими фразами.

По словам Бородиной, Собчак часто провоцирует ее на эмоциональные заявления, и слова журналистки задевают ее. «Я не могу похвастаться, что мы всегда были в хороших отношениях, но при этом она для меня как старшая сестра», — призналась Бородина. Телеведущая отметила, что не понимает, в какой момент их отношения с Собчак ухудшились.

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