Бородина призналась в недостатках. Во всем виноваты губы!

В недостатках внешности призналась телеведущая Ксения Бородина в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Она отметила, что у нее неидеальные губы и лицо.

Несмотря на это, Бородина никогда не делала перманентный татуаж и не увеличивала губы. «Если ты профессионал в косметологии, то невооруженным глазом видно, что они свои. Достаточно посмотреть на мою старшую дочь», — заявила она.

Телеведущая отметила, что регулярно посещает косметолога, но делает у него только уходовые процедуры.

Ранее Бородина опубликовала видео в бикини и восхитила подписчиков своей фигурой.