Бородина высказалась об откровенных фотосессиях

Об откровенных фотосессиях высказалась в личном Telegram-канале телеведущая Ксения Бородина.

«Почему женщины раздеваются? Им внимания не хватает, они не до конца ощущают свою удовлетворенность и сексуальность», — заявила она.

Бородина призналась, что в начале карьеры снялась для обложки одного из журналов в откровенном виде. Сейчас, по ее мнению, ее тело выглядит лучше, но демонстрировать его публике она не хочет.

«Для кого-то это образ жизни, для кого-то — повод самоутвердиться», «Видимо все от неуверенности в себе. Низкая самооценка», «Каждый человек имеет право на свободу самовыражения и выбора. Некоторые женщины могут раздеваться, чтобы засвидетельствовать свою сексуальность. Другие могут делать это, чтобы привлечь внимание или достичь успеха в карьере. Важно помнить, что каждый человек имеет свои мотивации и свободу выбора», — отреагировали на публикацию подписчики телеведущей.