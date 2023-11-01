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14:30, 01 ноября 2023
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Без губ и ресниц! 40-летняя Бородина показала лицо без макияжа

Без губ и ресниц! 40-летняя Бородина показала лицо без макияжа

© Кадр: @borodylia

Лицо без макияжа показала подписчикам 40-летняя телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Она снялась без косметики во время отдыха в Таиланде.

На кадрах у телеведущей нет нарощенных ресниц и татуажа губ, а волосы — без укладки. «Тут фильтр не нужен, природа сама его делает», — подписала публикацию Бородина.

Ранее Бородина призналась во внешних недостатках. Она отметила, что у нее неидеальные губы и лицо.

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