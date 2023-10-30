Топ-5 продуктов для борьбы с хандрой. Этот список вас удивит!

Топ-пять продуктов для борьбы с хандрой и упадком сил в беседе с «Лентой.ру» назвала нутрициолог сервиса «Пакет» от Х5, диетолог Елена Свиридова. Это список вас удивит!

Взбодриться, по словам специалиста, поможет апельсиновый сок. Кроме того, цитрусовый фреш укрепляет иммунитет и сосуды, а также улучшает кровоток. Для разнообразия можно смешать сок апельсина, лимона и грейпфрута, добавил эксперт.

Восполнить недостаток сил может также имбирь. Тертый корень, добавленный в чай или сок, стабилизирует эмоциональное состояние. Для пробуждения работоспособности и выработки гормонов удовольствия стоит съесть кусочек горького шоколада. Запас энергии поможет восполнить мята, уверена Свиридова, однако не стоит ее использовать для этих целей часто.

Главным источником энергии за счет содержания фруктозы и глюкозы специалист считает бананы. Этот фрукт также богат витамином B6, отвечающим за слаженную работу нервной системы, и клетчаткой, обеспечивающей физическую выносливость.