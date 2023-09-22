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06:58, 22 сентября 2023
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Викторию Боню сравнили с Ким Кардашьян

Викторию Боню сравнили с Ким Кардашьян

© Кадр: Telegram-канал «Виктория Боня»

Телеведущую и модель Викторию Боню сравнили с американской актрисой и моделью Ким Кардашьян. Российская знаменитость опубликовала в личном Telegram-канале ролик, в котором она изображена в сером обтягивающем платье на тонких бретелях.

На кадрах Боня повернулась к объективу камеры спиной. «Норм попа», «Откуда у Виктории такая "кардашьян"?», «Больше чем у Кардашьян», «Наприседала», «Вика, фигура огонь», «Вика, кто вам делал этот роскошный силуэт? Просто пушка», «Может, пока она нас отвлекала своим лицом, попу наприседала», «Попу сразу с глазами сделали. Но попы точно многовато получилось», «Фигурка топ у вас, Виктория», — написали пользователи мессенджера.

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