43-летняя Виктория Боня показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала в личном Telegram-канале 43-летняя блогер и телеведущая Виктория Боня.

Она опубликовала видео, в котором качается на качелях на одном из мальдивских пляжей. Знаменитость позировала в раздельном купальнике черного цвета и тунике с леопардовым принтом. Лицо Боня скрыла под широкими полями соломенной шляпы.

«Сногсшибательная», «Шикарная девушка», «Богиня», «Роскошная», «Фигура шик», «Фигура бомба», «Что за красотка?», «Фигура огонь», «Какая красивая. Ты совсем не ешь?», «Вы прекрасны», — написали поклонники.

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