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11:30, 10 ноября 2023
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Боня наконец-то решилась! Вот ее лицо без макияжа после пластики

Боня наконец-то решилась! Вот ее лицо без макияжа после пластики

© Фото: @victoriabonya

Телеведущая и светская львица Виктория Боня наконец-то решилась показать лицо без макияжа после пластики в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

43-летняя знаменитость позировала в своей московской квартире в белом свитшоте. Она сделала селфи в зеркало, высунув язык и прикрыв часть лица волосами.

Видно, что Боня не использовала косметику и фильтры. Отеки, синяки и прочие следы пластической операции, которую она делала в августе 2023 года, уже прошли.

Ранее Боня шокировала поклонников! Она показала лицо до операции и без косметики.

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