Всем на зависть! Боня в крошечном черном платье

Телеведущая и блогер Виктория Боня снялась в крошечном черном платье. Видео она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Всем на зависть!

Знаменитость дефилировала в черном коротком платье на тонких бретелях, туфлях на шпильке и длинных перчатках. Она надела белый ободок и солнцезащитные очки, а волосы оставила распущенными.

«Всем бы в 43 года выглядеть, как Боня. Огонь», «Какие 43? 23 — не больше! Красотка», «Фигура огонь», «Вы шикарно выглядите», «Виктория-кошка», «Потрясающая», «Какие ноги!», «Вы прелесть. Красивы не только внешне, но и внутренне», — написали поклонники.

Ранее Боня показала лицо до операции и без косметики и шокировала поклонников.