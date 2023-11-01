Конец интригам! Боня наконец-то показала лицо после пластики

Конец интригам! Блогер и телеведущая Виктория Боня наконец показала лицо после пластики. Селфи она опубликовала в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Хэллоуин — это тот самый день, когда я могу показывать свое лицо, потому что именно в таком образе я себе нравлюсь. И с макияжем никакие отеки не страшны», — сказала знаменитость.

Боня сняла селфи-видео из машины и показала лицо с карнавальным макияжем, глаза были накрашены в технике smoky eyes. Она появилась перед подписчиками в платье с глубоким декольте. Из аксессуаров блогерша выбрала очки с темными стеклами и оправой со стразами и блестящий ободок.

Из открытых источников известно, что Боня сделала пластическую операцию в конце августа. Она обратилась за коррекцией формы глаз к хирургу Чиа Чи Као, оперировавшему моделей Кендалл Дженнер и Беллу Хадид. Отмечалось, что операция прошла с осложнениями.

Ранее 43-летняя Виктория Боня показала фигуру в купальнике.