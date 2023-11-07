Больше не надо! Врач заявила об опасных последствиях передозировки популярного витамина

Больше не надо! Об опасных последствиях передозировки популярного витамина в своем Telegram-канале заявила врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

Медик пояснила, что при дефиците витамина Д необходимую дозировку пациенту может назначить только лечащий врач. При самостоятельном бесконтрольном приеме этого витамина у человека, по ее словам, может развиться ряд негативных симптомов.

Так, о передозировке витамина Д может сигнализировать сильная жажда и частое мочеиспускание, отсутствие аппетита, тошнота, рвота, металлический привкус во рту, запоры с чередующимися поносами, потеря веса, кожная сыпь, зуд, головная боль и слабость, нарушение сна, а также судороги и мышечная ригидность.