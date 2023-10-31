«Мы больше, чем коллеги». Звезды «Друзей» прервали молчание после смерти Мэттью Перри

Звезды культового сериала «Друзья» прервали молчание после смерти своего коллеги, актера Мэттью Перри. Их совместное заявление опубликовал журнал People.

«Мы все совершенно опустошены потерей Мэттью. Мы были больше, чем просто коллеги по съемкам. Мы — семья. Хочется много всего сказать, но прямо сейчас мы скорбим и переживаем эту непостижимую утрату», — сообщили актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер.

54-летний Перри умер от остановки сердца в джакузи у себя дома. Тело актера обнаружили спасатели, вскрывшие дверь.