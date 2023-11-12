Болит и чешется! Почему возникает аллергия на бижутерию

Почему кожа болит и чешется из-за аллергии на бижутерию, Moslenta.online рассказала дерматовенеролог, косметолог Галина Скворцова.

«Аллергия на бижутерию является распространенной проблемой, с которой сталкиваются многие люди, и она может серьезно повлиять на состояние кожи. Один из основных источников этой аллергии — наличие никеля в украшениях», — сказала специалист. Его часто используют в производстве из-за дешевизны, поэтому следует изучать состав бижутерии.

Кроме того, аллергическую реакцию могут вызвать различные металлические сплавы. Она начинается из-за попадания в организм ионов металлических элементов и оказывается ответом на перестройку химического состава в месте контакта. Распространение металлических частичек с поверхности бижутерии происходит с потом. Он растворяет микроскопические количества металла, способствуют их проникновению в эпидермис и поверхностные слои дермы, отметила Скворцова. Аллергия проявляется покраснением кожи и зудом.

Существуют факторы, увеличивающие продукцию потовых желез и приводящие к более быстрому развитию аллергической реакции. Например, физическая активность, теплый и влажный климат, длительный контакт (долгое ношение бижутерии может увеличить риск), чувствительность и повреждение кожи. Микротравмы, ссадины или другие повреждения кожи могут увеличить проницаемость кожного барьера и способствовать более быстрому воздействию аллергенов из бижутерии.

При появлении аллергической реакции нужно пойти к специалисту, выявить металл с помощью аллергопроб, определить, что вызывает реакцию и максимально ограничить контакт с этими аллергенами.

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