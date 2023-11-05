«Классную девочку отхватил!» Богомолов трогательно поздравил Собчак с днем рождения

Режиссер Богомолов трогательно поздравил свою жену, телеведущую Ксению Собчак с днем рождения. Послание супруге он опубликовал в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня день рождения у моего домашнего Скорпиона, самого кусачего и самого ранимого, самого воинственного и самого беззащитного из скорпионов. Ты встречаешь его дома, счастливая, прекрасная и бесконечно любимая», — написал режиссер.

«Как красиво вы ее любите!», «Классную девочку себе отхватил!», «Берегите своего Скорпиона», — умилились поздравлению пользователи сети. В комментариях также отметилась сама Собчак, которая заявила, что встречать день рождения дома с мужем — это и есть счастье.

Ранее Собчак и Богомолов раскрыли свои домашние прозвища.