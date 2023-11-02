Богиня в халате! Дайнеко без макияжа восхитила россиян

Лицо без макияжа продемонстрировала в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) певица Виктория Дайнеко. Артистка записала на видео свои сборы на съемку.

В начале ролика Дайнеко в халате и с полотенцем на голове умывается и чистит зубы. Потом она сушит волосы феном, переходит из ванной в гардеробную и начинает выбирать одежду. Увиденное восхитило россиян.

«Богиня какая!», «Королева, ваше величество, шикарная Виктория», — написали подписчики звезды в комментариях.