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05:00, 02 ноября 2023
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Богиня в халате! Дайнеко без макияжа восхитила россиян

Богиня в халате! Дайнеко без макияжа восхитила россиян

© Кадр: @victoriadaineko

Лицо без макияжа продемонстрировала в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) певица Виктория Дайнеко. Артистка записала на видео свои сборы на съемку.

В начале ролика Дайнеко в халате и с полотенцем на голове умывается и чистит зубы. Потом она сушит волосы феном, переходит из ванной в гардеробную и начинает выбирать одежду. Увиденное восхитило россиян.

«Богиня какая!», «Королева, ваше величество, шикарная Виктория», — написали подписчики звезды в комментариях.

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