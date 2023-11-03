Богиня в джакузи! Дайнеко окунулась в историю с головой

Фигуру в бикини продемонстрировала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) певица Виктория Дайнеко. Она отдохнула в спа во время путешествия по Стамбулу.

«Сегодня был день погружения в историю, и мы начали его с погружения в джакузи нашего отеля», — рассказала подписчикам артистка. Она пояснила, что отель находится в здании бывшего водохранилища, которому уже 1500 лет.

«В такой волшебной атмосфере даже привычные вещи кажутся невероятными!» — заявила Дайнеко и окунулась в бурлящую воду с головой. Подписчики восхитились красотой певицы, многие сравнили ее с греческой богиней любви.

«Чудесная Афродита», «Милашка», «Шикарное джакузи и очень симпатичная девушка», «Викуся! Богиня!», «Великолепно», «Вика, ты прекрасна!» — написали юзеры в комментариях.