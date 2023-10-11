Эндокринолог Павлова посоветовала есть бобовые для выработки коллагена

Рекомендации по стимуляции выработки коллагена организмом дала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она отметила, что никакие салонные процедуры не заменят правильно подобранного питания.

«Если вы хотите помочь своей коже, то лучше потратиться на хорошее мясо (говядину), рыбу, бобовые, качественный витаминный комплекс, овощи и фрукты (очень важен витамин С)», — написала она.

Врач пояснила, что если в рационе не хватает белка, то его недостаток можно восполнить за счет качественных протеиновых смесей. Кроме того, организм вырабатывает больше коллагена в ответ на физические упражнения и полноценный сон.