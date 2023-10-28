BMW с мигалкой на скорости протаранил автобус в центре Москвы. Есть пострадавшие

Черный автомобиль марки BMW с мигалками вылетел на встречную полосу движения в центре Москвы в районе Таганки и протаранил пассажирский автобус, полный людей. Ситуация попала на видео, опубликованное Mash.

По данным источника, пострадал сам водитель машины и двое пассажиров автобуса. Их доставили в больницу.

По данным РЕН ТВ, пострадали восемь пассажиров. Предварительная причина аварии — водитель иномарки не справился с управлением из-за непогоды.

Ранее первый снег стал причиной массовой аварии в Москве. В ДТП столкнулись более десяти автомобилей.