09:52, 28 октября 2023
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BMW с мигалкой на скорости протаранил автобус в центре Москвы. Есть пострадавшие
Черный автомобиль марки BMW с мигалками вылетел на встречную полосу движения в центре Москвы в районе Таганки и протаранил пассажирский автобус, полный людей. Ситуация попала на видео, опубликованное Mash.
По данным источника, пострадал сам водитель машины и двое пассажиров автобуса. Их доставили в больницу.
По данным РЕН ТВ, пострадали восемь пассажиров. Предварительная причина аварии — водитель иномарки не справился с управлением из-за непогоды.
Ранее первый снег стал причиной массовой аварии в Москве. В ДТП столкнулись более десяти автомобилей.