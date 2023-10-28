Люди
09:52, 28 октября 2023
1 мин.

BMW с мигалкой на скорости протаранил автобус в центре Москвы. Есть пострадавшие

BMW с мигалкой на скорости протаранил автобус в центре Москвы. Есть пострадавшие
© Кадр: Telegram-канал Mash

Черный автомобиль марки BMW с мигалками вылетел на встречную полосу движения в центре Москвы в районе Таганки и протаранил пассажирский автобус, полный людей. Ситуация попала на видео, опубликованное Mash.

По данным источника, пострадал сам водитель машины и двое пассажиров автобуса. Их доставили в больницу.

По данным РЕН ТВ, пострадали восемь пассажиров. Предварительная причина аварии — водитель иномарки не справился с управлением из-за непогоды.

Ранее первый снег стал причиной массовой аварии в Москве. В ДТП столкнулись более десяти автомобилей.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.