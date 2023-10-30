Нюдсы в переписке? Бледанс раскрыла секреты личной жизни

Секреты личной жизни в эфире шоу «Ниче святого» HiFi-стриминга «Звук» раскрыла актриса и певица Эвелина Бледанс. Артистка призналась, что счастлива в новых отношениях, и рассказала, что не боится отправлять при переписке в мессенджерах свои нюдсы.

«Посылаю эротические фотографии постоянно. Я только два дня назад из Благовещенска, я была там со спектаклем и посылала фотографии», — призналась собеседница в разговоре с ведущим подкаста.

Бледанс также назвала своего партнера «красавчиком», мимо которого не пройдет ни одна женщина.