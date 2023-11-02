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22:00, 02 ноября 2023
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«Снова молодая мама!» Бледанс рассекретила неожиданные подробности личной жизни

«Снова молодая мама!» Бледанс рассекретила неожиданные подробности личной жизни

© Кадр: @bledans

54-летняя телеведущая Эвелина Бледанс рассекретила неожиданные подробности личной жизни. В беседе с MK.RU телезвезда рассказала, что впервые решилась стать крестной мамой.

«Я снова молодая мама! Молодая крестная мама», — поделилась с изданием знаменитость. Она рассказала, что ее крестником стал полуторагодовалый сын ее подруги из Иваново — Гордей.

Бледанс подчеркнула, что относится к своей новой жизненной роли очень ответственно, поэтому до этого не решалась стать крестной кому-либо.

Ранее Эвелина Бледанс раскрыла интимные моменты личной жизни.

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