«Снова молодая мама!» Бледанс рассекретила неожиданные подробности личной жизни

54-летняя телеведущая Эвелина Бледанс рассекретила неожиданные подробности личной жизни. В беседе с MK.RU телезвезда рассказала, что впервые решилась стать крестной мамой.

«Я снова молодая мама! Молодая крестная мама», — поделилась с изданием знаменитость. Она рассказала, что ее крестником стал полуторагодовалый сын ее подруги из Иваново — Гордей.

Бледанс подчеркнула, что относится к своей новой жизненной роли очень ответственно, поэтому до этого не решалась стать крестной кому-либо.

Ранее Эвелина Бледанс раскрыла интимные моменты личной жизни.