Дима Билан вышел на связь после госпитализации

Артист попросил подписчиков не волноваться и поблагодарил их за внимание. «У меня идет все в плановом режиме, все нормально, стабильно, не переживаем», — заявил Билан.

Об экстренной госпитализации Билана из-за острого бронхита стало известно в среду, 11 октября. Он проходит лечение в одной из московских клиник.