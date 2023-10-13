Люди
13:01, 13 октября 2023
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Дима Билан вышел на связь после госпитализации

Дима Билан вышел на связь после госпитализации

© Кадр: @bilanofficial

На связь с поклонниками после госпитализации вышел певец Дима Билан. Он записал ролик для своего Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист попросил подписчиков не волноваться и поблагодарил их за внимание. «У меня идет все в плановом режиме, все нормально, стабильно, не переживаем», — заявил Билан.

Об экстренной госпитализации Билана из-за острого бронхита стало известно в среду, 11 октября. Он проходит лечение в одной из московских клиник.

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