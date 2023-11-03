17:00, 03 ноября 2023
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Бикини в 41 год! Подольская восхитила поклонников своими формами
© Фото: @nataliapodolskaya
41-летняя певица Наталья Подольская опубликовала фотографию с отдыха на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
Исполнительница позировала на пляже в черном бикини, образ она дополнила шляпой и очками. «Я просто не могла оставить вас без фото в купальнике. Вы бы меня не простили», — с иронией отметила Подольская.
В комментариях пользователи сети восхитились формами артистки. «В 41 год так шикарно выглядеть. Молодец. Звезда!», «Спортивная, подтянутая, красота!», «Наташа, ты прекрасна!», «Идеально красивая», — написали юзеры.