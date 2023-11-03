Бикини в 41 год! Подольская восхитила поклонников своими формами

41-летняя певица Наталья Подольская опубликовала фотографию с отдыха на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Исполнительница позировала на пляже в черном бикини, образ она дополнила шляпой и очками. «Я просто не могла оставить вас без фото в купальнике. Вы бы меня не простили», — с иронией отметила Подольская.

В комментариях пользователи сети восхитились формами артистки. «В 41 год так шикарно выглядеть. Молодец. Звезда!», «Спортивная, подтянутая, красота!», «Наташа, ты прекрасна!», «Идеально красивая», — написали юзеры.