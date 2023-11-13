«Не рядом с МКАДом» Где актриса Безрукова купила дачу?

Актриса Ирина Безрукова купила дачу. В беседе с «Газетой.ру» знаменитость рассказала о домике в пригороде.

«Да, у меня появился дом в Московской области, но я туда не перебралась жить, поскольку вся работа в Москве, а дом не рядом с МКАДом. Получается, что в Подмосковье у меня дача», — пояснила артистка. По ее словам, зданию не потребовалось ремонта.

Безрукова добавила, что за городом отвлекается в одиночестве от постоянного общения. Артистка также отметила, что отпраздновать новоселье со всеми друзьями разом у нее не получается, поскольку все сильно заняты и приезжают по очереди.

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