«Образ — отпад»: Сергей Безруков в роли пирата восхитил пользователей сети

Актер Сергей Безруков в образе пирата восхитил пользователей запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Артист опубликовал селфи в костюме пирата. Примеряя роль, он надел яркую рубашку, шляпу и парик с длинными волосами. Визажисты сделали грим: приклеили усы и бороду. В комментарии Безруков отметил, то будет играть пирата Джона Сильвера — антагониста романа писателя Роберта Стивенсона «Остров сокровищ».

«Это что за Арамис в пиратском наряде?», «Джон Сильвер шикарен! А взгляд какой... Обалдеть», «Неотразимый образ», «Крутой грим», «Настоящий пират. Образ отпад», «Д’Артаньян — не меньше», «Красавец пират», «Сильвер крут», «А Безрукова боялся сам Флинт», «Так, а сокровища-то нашли?», «Вылитый кардинал Ришелье», «Джек Безрукей», — написали поклонники.