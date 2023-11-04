Как пережить осень без соплей и кашля? Эти советы врача помогут сохранить здоровье

Как пережить осень без соплей и кашля, знает аллерголог и иммунолог Владимир Болибок. В разговоре с KP.RU он дал советы, которые помогут сохранить здоровье.

В первую очередь врач порекомендовал избегать сквозняков и переохлаждений. Так, тем, кто попал под дождь, стоит как можно скорее сменить промокшую одежду на сухую, а только помывшим голову — держаться подальше от открытого окна.

«Из-за местного переохлаждения происходит спазм сосудов, в том числе сосудов слизистой оболочки носа и носоглотки. Как только он возникает, уменьшается кровообращение в этом месте, а значит, там образуется и дефицит полезных составляющих крови, например, антител и клеток иммунной системы. Вирусы и микробы попадают в нос и в рот и не встречают там нужного сопротивления», — объяснил Болибок.

Чтобы укрепить иммунитет, нужно закалять организм, продолжил эксперт. Например, можно принимать контрастный душ, посещать баню или сауну.

«Легкий температурный стресс улучшает работу иммунной системы. Самый приятный температурный стресс — когда вы помылись тепленькой водичкой, потом облились прохладненькой, и так несколько раз. Или после того, как прохладной водой облились, разотритесь полотенцем», — рассказал он.

Эти процедуры приводят к небольшому выбросу гормонов глюкокортикоидов, которые в таком количестве стимулируют иммунную систему и готовят организм к тому, чтобы отразить атаку чего-либо неприятного извне, объяснил Болибок.

Важно не переборщить. При длительном температурном стрессе начинают дрожать руки и ноги, человек не закаляется, а замерзает, что может привести к болезни, подчеркнул эксперт.

В холодный период не стоит также забывать об увлажнении воздуха в помещениях: в отопительный сезон воздух в домах пересыхает.

«Когда человек спит, он не контролирует дыхание, дышит то носом, то ром. В этот момент возникает избыточная сухость слизистой носоглотки, а это приводит к ее воспалению», — рассказал Болибок.

Ранее главные причины появления герпеса, а также опасные последствия этого вируса назвала врач-дерматовенеролог, эксперт «Гемотеста» Александра Филева.