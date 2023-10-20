Российская модель рассказала о жизни без одной руки

О жизни без одной руки рассказала «Мосленте» российская модель Вероника Левенец. Конечности у девушки нет с рождения. Последние несколько лет она носит вместо нее яркий протез с кристаллами Сваровски, но в детские годы ее искусственная рука выглядела проще.

«Я росла в маленьком городе, где спрятаться, скрыться было невозможно. Про меня постоянно говорили, обсуждали мою травму. Приходя в новый коллектив, на танцы или на гимнастику, я слышала, как люди начинают шептаться и показывать на меня пальцем», — рассказала Левенец.

Подростком она сильно переживала из-за своей особенности, хотя старалась этого и не показывать.

«Внутри меня был настоящий вулкан. Я каждый день задавалась вопросом: "Почему я такая родилась? Почему именно со мной это случилось?". Всех девчонок дергали за косички, а меня — за протез. Детям было любопытно: слетит он или нет. Конечно, мне было неприятно», — призналась она.

В юности Левенец ездила в православные детские лагеря, где ее научили молиться, прощать, любить и дружить. Это ей очень помогло. Сегодня модель старается не вспоминать о самых неприятных ситуациях из прошлого.