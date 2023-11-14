Без мейка и фильтров. Боня показала лицо без прикрас

Без мейка и фильтров. Лицо без прикрас показала в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) телеведущая и блогер Виктория Боня.

Ролик она записывала во время создания укладки. Блогерша появилась перед подписчиками в халате в бело-розовую полоску и без макияжа.

«Впервые показываю себя без макияжа. Мне пишут: "Похожа на [блогера Оксану] Самойлову", "Похожа на девушку [рэпера] Тимати [модель Валентину Иванову]", "Фу, какая страшная", "Красотка", "Было лучше", "Стало лучше". Такая палитра сообщений. Ребят, пожалейте меня, пожалуйста», — сказала она.

Боня отметила, что проходит реабилитацию, которая продлится до полугода. И попросила воздержаться от комментариев, чтобы ей не пришлось снова прятать свое лицо и носить очки.

Ранее поклонники неоднозначно отреагировали на преображение Бони.